Prosegue l’escalation di furti ai danni dei commercianti nel Barese, in particolare nel quartiere murattiano, ma non solo. L’ultimo episodio risale a ieri e riguarda, nello specifico, una gioielleria situata in via XXIV Maggio. Si tratta di una zona centralissima a pochi metri dal teatro Petruzzelli. A denunciare quanto accaduto i proprietari che, con un post sui social, hanno rivolto un messaggio proprio ai ladri.

“Cari maledettissimi ladri siete riusciti a ferirci e a derubarci – scrivono – ci dispiace deludervi, nonostante il gesto violento, non siete riusciti a rubare la parte più importante. La creatività, la passione per il nostro Lavoro e l’amore per i nostri clienti sono al sicuro, lontani da tutta la delinquenza e la cattiveria che ahimè ci circonda. La grinta per raccogliere i vetri e ricominciare, quella proprio non ci manca” – hanno concluso.

Non si tratta di un caso isolato. Sono diversi i furti che si stanno consumando in città, nel mirino ci sono proprio i commercianti che già in passato avevano chiesto maggiori controlli. Una denuncia, nel mese di marzo, era stata effettuata dalla Federazione Silp Cgil – Uil Polizia di Bari, il sindacato italiano lavoratori polizia.

“Da qualche mese a questa parte – avevano scritto – stiamo assistendo ad un preoccupante aumento di episodi criminosi a Bari, in particolare furti a danni di esercizi commerciali. Un fenomeno che potrebbe essere stroncato in poco tempo attraverso un adeguato numero di volanti a presidio del territorio”. Dalla denuncia erano passati oltre 15 giorni dal vertice tenutosi in Prefettura il 7 marzo in cui venivano annunciati rinforzi ai servizi di vigilanza. Ad oggi, a distanza di oltre un mese, la situazione resta invariata.

Foto Facebook

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.