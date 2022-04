Carreggiata temporaneamente chiusa al traffico in direzione nord, all’altezza di San Giorgio per un incidente sulla statale 16. Un veicolo si è ribaltato e ci sono due feriti. Il traffico viene deviato sulla complanare.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile

