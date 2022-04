È in programma da domani, venerdì 22, a lunedì 25 aprile una manifestazione sportiva. Per consentire lo svolgimento della manifestazione del Gran Premio, la Polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico: dalle ore 00.01 del giorno 21 aprile alle ore 24 del giorno 25 aprile e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata su piazza della Libertà; dalle ore 9.00 del giorno 24 aprile alle ore 24 del giorno 25 aprile e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito ildivieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre; via Cairoli, nel tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II; via Bonazzi, lato destro nel senso di marcia (per agevolare il transito degli autobus di linea urbani); dalle ore 14 del giorno 24 aprile alle ore 16 del giorno 25 aprile e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: corso Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra via Marchese di Montrone e piazzale IV Novembre, via Cairoli, nel tratto compreso tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele II;

Il giorno 25 aprile: dalle ore 00.01 alle ore 14 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: piazza Massari, ambo i lati della carreggiata con direzione di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia, piazza Federico II di Svevia, ambo i lati, fino e compreso il tratto adiacente il piazzale mons. Mincuzzi corso sen. A. De Tullio, ambo i lati, nel tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo; piazzale C. Colombo; lungomare Imp. Augusto, ambo i lati, compresi i tratti di strada di accesso alla città vecchia; piazzale IV Novembre; via Piccinni, nel tratto compreso tra via Roberto da Bari e via Cairoli (eccetto veicoli delle autorità); dalle ore 7 alle 14 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il divieto di circolazione sulle seguenti strade e piazze: piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da corso Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia, piazza Federico II di Svevia, fino e compreso il tratto adiacente il piazzale mons. Mincuzzi, corso sen. A. De Tullio, nel tratto compreso tra piazza Federico II di Svevia e piazzale C. Colombo, piazzale C. Colombo, lungomare Imperatore Augusto, piazzale IV Novembre.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.