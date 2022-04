Dopo il pareggio primo di gol ed emozioni della scorsa settimana allo ‘Iacovone’ di Taranto, il Bari torna al San Nicola per l’ultimo match della stagione. La 36esima giornata del girone C di Serie C vede i biancorossi ospitare il Palermo. I siciliani cercano la vittoria per sperare nel miglior piazzamento possibile, in ottica play-off.

Ciò che però sta mobilitando l’intera città, è la festa promozione che si terrà dopo il triplice fischio dell’arbitro. Lo spettacolo per i presenti allo stadio però, comincerà già da pre partita. Sono previsti infatti alcuni momenti di intrattenimento come ad esempio un giro di campo di alcune auto d’epoca, il live set del duo internazionale ‘Agents of Time’, l’esibizione della Bandita Officina del ritmo e della cantautrice Gaia Gentile. L’inno sarà cantato dal vivo da Sabino Bartoli. Al termine dei 90 minuti, ci sarà la premiazione con il presidente della Lega Pro Ghirelli.

In serata poi la squadra sfilerà in centro a bordo di un bus scoperto (dalle 22:30 circa) sul percorso già transennato per la gara di auto storiche su corso Vittorio Emanuele. I tifosi che vorranno partecipare a quest’ultima parte della festa, dovranno recarsi in corso Vittorio Emanuele a piedi, perché il percorso sarà transennato e nessuna auto vi potrà accedere (come comunicato dalla ssc bari).

Pre-vigilia della gara, affidata come sempre al mister Michele Mignani, che per l’occasione è accompagnato dal suo staff. L’elogio del mister ai suoi collaboratori ha aperto la conferenza stampa.

“Se la società me lo concede me li porto in B – spiega Mignani – ho voluto che fossero presenti anche loro oggi. Giusto che vengano elogiati anche loro perché questo successo è stato un lavoro di squadra. Abbiamo avuto pochissimi infortuni, i nostri portieri sono stati sempre pronti. Quindi così come ho avuto fiducia io per il prossimo anno, è giusto che l’abbiano anche loro”.

Il clima sereno e spensierato condisce la conferenza di oggi, le domande vengono rivolte a tutti i presenti, sottolineando il lavoro svolto in questi mesi.

“Come detto è stato un lavoro di squadra – spiega il professor Giorgio D’Urbano – sono arrivato qui e ho trovato un ottimo staff medico. I ragazzi più avanti con l’età hanno beneficiato del nostro lavoro e ci hanno dato dei risultati straordinari”.

Richiesto qualche informazione sugli infortunati e sulle notizie che arrivano dall’infermeria, il mister non lascia spazio ai dubbi.

“Pucino sta continuando il suo percorso di riabilitazione – spiega il mister – gli altri stanno bene. Botta ha lavorato bene in questi tre giorni e sta bene. Qualche ragazzo magari non è al top come Misuraca, ma per il resto stanno tutti bene”.

Sulla partita di domani, il mister spiega bene le intenzioni sue e della squadra. Come sempre portare a casa la vittoria.

“Quella di domani non sarà una passerella, vogliamo fare quanti più punti possibile – spiega Mignani – per noi sarà una partita vera. Mi piacerebbe concedere a tutti uno spezzone di questa partita ed è questo l’unico dispiacere. Non potrò concedere a tutti questa occasione e dovrò fare delle scelte”.

Ultimo atto di questa stagione, fissato per domenica 24 aprile. Calcio d’inizio fra le mura amiche del San Nicola, previsto per le ore 17:30. (foto ssc bari)

