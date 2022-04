Sono iniziati questa mattina i lavori per installare le luminarie di San Nicola. Dopo due anni di stop tornano le luci anche su piazza del Ferrarese e il lungomare. Le luminarie saranno accese per tutto il periodo della festa che inizierà il 7 maggio con il corteo storico e terminerà il 9 con il prelievo della Sacra Manna. In piazza del Ferrarese, come da tradizione, sarà accolta la statua del Santo di rientro l’8 maggio sera dall’imbarco in mare.

Intanto il 28 aprile al termine della cerimonia in Basilica si svolgerà il tradizionale sorteggio dei due motopescherecci che porteranno il quadro e la statua del Santo il 7 e l’8 maggio.

