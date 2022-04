Bari si è svegliata con una giornata quasi estiva. E tanti ne hanno approfittato per raggiungere le spiagge, chi per una prima tintarella e chi per il primo bagno della stagione. Anche il sindaco ha incontrato i bagnanti a Pane e pomodoro. “Tra un impegno istituzionale e l’altro a Bari è arrivata la bella stagione”, scrive sui social pubblicando una sua foto a Pane e pomodoro durante un sopralluogo per verificare i lavori di manutenzione in corso. Tantissimi non solo sulle spiagge a sud di Bari ma anche a San Francesco. C’è poi chi ha preferito il verde: assalto anche ai parchi e alla pineta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.