decaro de laurentiis mignani decaro decaro de laurentiis de laurentiis ssc bari de laurentiis mignani curva nord stadio stadio san nicola curva Prev 1 of 12 Next

“Sognare non costa nulla, e allora sogniamo. Presidente portaci in Europa”. Sono le parole con cui il sindaco Antonio Decaro ha concluso il discorso allo stadio San Nicola, pochi istanti prima della premiazione della Ssc Bari per aver vinto il campionato di C, girone C. L’appello è ovviamente diretto al presidente biancorosso Luigi De Laurentiis, che si prepara al primo torneo tra i cadetti. In alto il report fotografico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.