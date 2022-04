Smaltita la festa per la promozione in Serie B, il Bari non si ferma e prepara la prossima partita. Gli uomini di Michele Mignani ospiteranno il Südtirol, vincitore del girone A, nella prima giornata di Supercoppa Serie C.

Il mini torneo vedrà affrontarsi in tre incontri, le vincitrici dei tre gironi di Serie C, Südtirol, Modena e Bari. Il primo atto verrà disputato al San Nicola, e la perdente (in caso di pareggio, la squadra che ha giocato la prima gara in casa) affronterà i gialloblu di Attilio Tesser.

La vigilia di questo incontro è affidata, come di consueto, alle parole di mister Mignani. L’allenatore dei galletti, proprio domani spegnerà cinquanta candeline, il modo migliore per festeggiare sarebbe ovviamente quello di vincere contro i tirolesi.

“Una bella vittoria sarebbe il regalo più bello (ride n.d.r) – dice il mister – domani parte questo torneo, stimolante e vogliamo provare a far bene”.

“Provare a vincere la Supercoppa è uno stimolo grande – continua Mignani – tutte le squadre ci arrivano in maniera diversa. Noi il nostro lo abbiamo completato tre settimane fa e inconsciamente tendi a lasciare qualcosa indietro. Domani affrontiamo una squadra forte e completa in tutti reparti. Una squadra che ha fatto qualcosa di strepitoso, sarà stimolante affrontarli e faremo di tutto per provare a batterli”.

Il Südtirol è la squadra che ha subito meno gol in tutto il torneo, soltanto nove reti, e rivaleggia con i massimi campionati europei. La sfida del San Nicola richiederà il miglior Bari della stagione, e questo Mignani lo sa.

“Durante la stagione ci sono dei picchi e dei cali di condizione – spiega il mister – secondo me noi siamo stati bene per tanto tempo e siamo stati aggressivi. Nella parte finale della stagione, inconsciamente magari, abbiamo fatto partite leggermente diverse. Domani proveremo ad essere aggressivi come sempre”.

Prima giornata di Supercoppa fissata per domani 30 aprile. Calcio d’inizio fra le mura amiche del San Nicola previsto per le ore 16:30.

