In Italia ci sono 8.153 persone, tra cui circa 200 bambini, in lista d’attesa per un trapianto d’organo; 480 sono pugliesi e aspettano di poter ricevere cuore, fegato e rene.

“Dichiarare la propria volontà alla donazione di organi e tessuti tiene viva la speranza di queste persone ed è espressione di reciprocità e solidarietà- fanno sapere dalla Asl Bari – Per scegliere di diventare donatore è bene informarsi, conoscere tutte le tutele previste e sapere che il sistema trapianti italiano è tra i primi posti in Europa per qualità degli interventi e sicurezza dei processi”.

Per questo ieri a Bari, in via Argiro, il personale del Centro Regionale Trapianti Puglia e del Coordinamento Aziendale delle Donazioni della ASL Bari ha messo a disposizione un gazebo informativo, attivo dalle 8 alle 13, per spiegare com’è semplice diventare donatore.

Dichiarare la propria volontà alla donazione di organi e tessuti è possibile in diversi modi: presso gli uffici anagrafe dei Comuni al momento del rilascio o rinnovo della carta d’identità; compilando il modulo dell’AIDO – Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule; online, se si è in possesso della SPID o della firma digitale; presso una delle sedi dell’associazione Oppure firmando il modulo presso gli uffici dell’Azienda Sanitaria Locale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.