Questa è la storia di cane picchiato dal suo proprietario, sotto gli occhi di tanti passanti. E’ successo in centro sabato pomeriggio. A raccontarlo sono i volontari del Canile sanitario dalla loro pagina Facebook. “Sono mesi – scrivono – che riceviamo segnalazioni inerenti gli abusi su questo piccolissimo cagnolino terrorizzato che vive per strada assieme ad un personaggio che sicuramente molti di voi conosceranno dalle parti del centro. Pare che oggi pomeriggio (sabato, ndr) il cane sia stato brutalmente picchiato, stando ad altre segnalazioni di chi, pur avendo allertato le forze dell’ordine, ha visto lasciar andare via il tizio, che non ha neanche una residenza, con il cagnolino più impaurito che ma. È stato anche allertato il servizio di accalappiamento, che grava ad ogni uscita per 150 euro sulle tasche dei contribuenti, ma a vuoto”.

Raccogliamo – proseguono – testimonianza utili per denunciare il tipo in questione perché il regolamento comunale e la legge regionale vietano un simile trattamento nei confronti degli animali. Il piccolo viene continuamente strattonato, non può allontanarsi o le prende di santa ragione e nessuno interviene seriamente per togliere il cane ad una persona alcolizzata e totalmente inaffidabile. Il primo cane lo ha perso e non se ne è mai più saputo nulla. Il secondo, un pitbull adulto, è stato ceduto per 50 euro ad un tizio di passaggio che chissà che fine gli ha fatto fare, il terzo era un cucciolo pitbull mollato (per fortuna) a delle volontarie, ed ora la vittima di turno è questo povero simil pincher, che potrebbe fare una brutta fine. Vogliamo capire perché a Bari non deve esistere una SERIA POLITICA DI TUTELA DI QUESTI POVERI ANIMALI! Contattateci – concludono – per raccogliere testimonianze, è partita una prima denuncia ma il cane è ancora nelle mani di questa persona”.

