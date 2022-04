Domani 29 aprile alle ore 17.30, all’istituto comprensivo “G. Mazzini-G. Modugno”, si terrà il un incontro per la campagna di sensibilizzazione di Anp Puglia e pediatri sui vaccini nelle scuole.

L’incontro sul tema “Proteggere i bambini e tutti noi” organizzato dall’istituto, con genitori, docenti è il primo di una nuova campagna di sensibilizzazione nelle scuole (la precedente fu bruscamente interrotta dalla pandemia nel 2020) con la quale Anp e pediatri vogliono far comprendere che, al di là delle emergenze e degli obblighi, “vaccinarsi è prima di tutto un obbligo sociale e che farlo dimostra l’appartenenza ad una comunità coesa e solidale”, si legge in una nota.

Interverranno il professore Nicola Laforgia, ordinario di pediatria all’Università di Bari e direttore dell’unità operativa di neonatologia presso il Policlinico e Paola Romano, assessore alle politiche giovanili e all’istruzione del Comune di Bari.

“L’incontro – spiega Roberto Romito, presidente regionale Anp Puglia – ha l’obiettivo di informare su basi scientifiche e fugare ogni dubbio per far sì che i nostri bambini e ragazzi, all’interno ed all’esterno delle scuole, possano essere protetti e riuscire a proteggere anche quelli che, per patologie varie, non possono vaccinarsi. Vaccinarsi è un obbligo sociale prima di tutto. Farlo dimostra l’appartenenza a una comunità coesa e solidale. Le vaccinazioni – spiega ancora Romito – salvano le vite dei bambini e degli adulti. Lo hanno fatto e continuano a farlo, nei nostri paesi economicamente avanzati e in quelli più svantaggiati, dove evitano centinaia di migliaia di morti”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.