L’ex Ancora di Palese sarà demolita e ricostruita. E’ quanto deciso dal Comune di Bari che ha convocato negli scorsi giorni una conferenza di servizi per decidere il futuro dell’ex ristorante incendiato più volte (l’ultima nell’ottobre del 2020) di cui oggi, sul lungomare, resta solo uno scheletro fatiscente colmo di detriti e rifiuti.

La proposta del Comune, in particolare, è stata quella di demolire la struttura per poi procedere con la ricostruzione. Il parere favorevole è arrivato nel corso della conferenza di servizi, subito dopo è arrivata la determina dirigenziale (poi approvata), nella quale è emersa l’urgenza di procedere in tempi brevi per via, soprattutto, del cattivo stato di conservazione della struttura. Proprio lo scorso febbraio, in un articolo, avevamo denunciato la situazione in cui era la struttura, vittima degli incivili, ma anche di uno stato di abbandono che ha visto quello che era un ristorante rinomato, diventare nel giro di pochi anni una vera e propria discarica a cielo aperto.

Adesso la notizia della sua demolizione diverrà presto realtà, così come la volontà, da parte del Comune, di predisporre un bando per l’affidamento delle aree che ponga in capo al soggetto concessionario “l’onere della progettazione dell’intervento di ristrutturazione e la successiva realizzazione delle opere”. Su questa idea c’è stato l’ok unanime di tutti gli enti interessati, in particolare quello della sovrintendenza che non ha rilevato “nessun interesse di carattere storico della struttura” dando il via libera per procedere. Adesso bisognerà attendere i tempi burocratici che permetteranno prima di procedere con la demolizione, poi con la stesura del bando e, successivamente, con l’affidamento dell’area. Ma non è finita qui.

Con un’altra determina dirigenziale è stato dato l’ok anche al rilascio di una concessione demaniale sul lungomare Cristoforo Colombo a Santo Spirito. Si tratta in particolare della realizzazione (da parte di un privato) di una piattaforma in legno (nello specifico una pedana) e di un prefabbricato che sarà adibito a bar.

