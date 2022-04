Il 17 maggio saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i bandi dei concorsi pubblici del Comune di Molfetta per 14 assunzioni a tempo indeterminato.

Nello specifico i concorsi riguarderanno: un posto come direttivo amministrativo contabile (categoria D), 4 posti per istruttori amministrativi (cat. C), un per istruttore tecnico/informatico (cat. C), 5 per agenti di Polizia locale (cat. C), un posto per collaboratore amministrativo/contabile (cat. B3) e 2 posti per istruttori tecnici (cat.C).

Attraverso i concorsi pubblici, si legge in una nota, saranno formate delle graduatorie di idonei, dalle quali il Comune potrà attingerà nei prossimi tre anni.

