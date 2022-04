Oltre 130 chili di plastiche e metalli e 300 chili di indifferenziato. E’ il bottino raccolto dagli operatori dell’Amiu Puglia che, nell’ambito delle attività dedicate al mare, nello specifico in occasione dell’intervento di pulizia straordinaria promosso dalla Direzione marittima della Puglia, Basilicata jonica e Capitaneria di porto di Bari, hanno ripulito il Porto Vecchio al fianco, tra gli altri, di associazioni locali come Legambiente Bari.

Nello specifico, alla fine dell’intervento (realizzato in collaborazione con Comune, Multiservizi e Arpa e con il coinvolgimento di numerose associazioni), gli operatori, impegnati anche in immersioni, hanno raccolto 6 kg di plastiche varie, 110 kg di metalli, 35 kg di pneumatici e 300 kg di indifferenziato. “Abbiamo dato il nostro sostegno e il nostro contributo operativo, con uomini, mezzi e materiali per una manifestazione dal forte valore simbolico, voluta per sensibilizzare i cittadini a una nuova attenzione ambientale e, soprattutto, al rispetto del mare” – ha sottolineato Amiu Puglia in un post pubblicato sui social.

Foto Facebook

