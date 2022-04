Il campo dello stadio di San Nicola si rifà il manto e ad occuparsene sarà la stessa società che in passato ha lavorato al Meazza di Milano, ma anche al Marassi di Genova e al Bernabeu di Madrid. Si tratta, in particolare, della Rappo Srl, situata a Cusago, nel Milanese, azienda leader nel settore che vanta nel suo curriculum diverse esperienze nel rifacimento dei manti erbosi. La delibera è stata approvata negli scorsi giorni dal Comune di Bari.

Nelle scorse settimane il Comune aveva approvato (con una delibera in giunta), l’ok alla procedura del rifacimento completo di gioco per un importo complessivo di 1,3 milioni di euro, così come previsto dal progetto esecutivo. L’obiettivo era (ed è tuttora) quello di correre a sostegno delle richieste della Ssc Bari.

In gara, nello specifico, erano state invitate cinque società. La Rappo, è una delle tre che ha risposto prontamente e positivamente aggiudicandosi così la possibilità di procedere, però con un ribasso di circa il 13% rispetto a quanto previsto precedentemente. In totale, per rifare il manto del San Nicola (rigorosamente in erba naturale), la Rappo Srl spenderà poco più di 800mila euro. Alla società spetterà pertanto il compito di occuparsi del San Nicola, soprattutto in vista della prossima stagione, che dopo la promozione in B, vedrà i galletti impegnati nell’importante campionato di categoria.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.