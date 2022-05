E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari, in particolare nella sezione dedicata all’emergenza Ucraina a questo link, il vademecum che consente ai profughi ucraini presenti in Italia di richiedere un contributo di sostentamento.

L’iniziativa, promossa in particolare dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede un sostegno economico pari a 300 euro mensili e una somma di 150 euro per ogni minore di 18 anni di cui il richiedente è tutore. Il contributo è destinato a chi ha trovato una sistemazione autonoma, anche presso parenti, amici o famiglie ospitanti, ed è riconosciuto per un massimo di tre mesi dalla data riportata sulla ricevuta di presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea. Non potranno accedere agli aiuti, invece, i rifugiati che al momento sono alloggiati presso strutture messe a disposizione dallo Stato, come i centri di assistenza straordinaria, o anche le strutture per l’accoglienza diffusa.

Per ricevere gli aiuti, stanziati dal governo italiano, basterà collegarsi al sito del Dipartimento della Protezione civile. Si potrà fare richiesta dalla piattaforma preposta entro il 30 settembre 2022.

Foto repertorio

