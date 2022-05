Nei giorni 5 e 8 maggio 2022, dalle ore 14:30 alle ore 18, in occasione dello svolgimento dell’evento “Bari San Nicola Air Show 2022” organizzato dalla “3^ Regione Aerea” di Bari, durante le prove e successive esibizioni in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono della Città di Bari, la zona di mare che va dal porto vecchio a Pane e pomodoro. L’interdizione riguarda la navigazione, l’ancoraggio e la pesca. La Capitaneria di Porto ha emesso l’ordinanza ricordando che in caso di emergenze o pericolo per la vita umana in mare chiama tempestivamente il “Numero Blu” gratuito 1530.

“I trasgressori al presente provvedimento – comunica la capitaneria – salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso illecito penale ovvero amministrativo, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell’art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nei casi in cui l’infrazione sia commessa con l’utilizzo di unità da diporto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/bari nonché l’opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione”.

