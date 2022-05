“Nei prossimi giorni a Bari è attesa tanta gente, lo stiamo già notando in questi giorni. Le persone vogliono tornare ad uscire di casa e a stare insieme. Al fianco di questa volontà da parte dei cittadini c’è anche la necessità di organizzare i presidi legati alla sicurezza”. E’ quanto dichiarato dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, in occasione della riunione svoltasi ieri in Prefettura.

E’ una città che vuole tornare alla normalità, la prova, ha sottolineato il sindaco di Bari, è la straordinaria affluenza che nelle scorse giornate ha visto alcuni luoghi popolarsi, non solo di residenti, ma anche di turisti. “Dalle prime processioni, alla partecipazione nei Municipi che ha avuto il via lunedì nel quartiere San Paolo, ma anche la festa del Primo Maggio Barese” – ha sottolineato. L’ultima volta che i cittadini hanno potuto celebrare il Santo Patrono è stato nel 2019, quando ancora del Covid-19 non si conosceva nulla. Allora, durante i festeggiamenti, il lungomare si era riempito con migliaia di presenze tra turisti e cittadini. Alla voglia di tornare a vivere la città fa però da contraltare il tema della sicurezza, soprattutto dopo i due anni trascorsi tra paura e restrizioni.

Nonostante un allentamento delle misure, Decaro, al fianco del prefetto, non vuole abbandonare le misure di sicurezza anzi, invita i cittadini al buon senso, soprattutto in vista dei probabili assembramenti previsti sul lungomare in vista delle tanto attese acrobazie delle Frecce Tricolori. “C’è la necessità di organizzare i presidi legati alla sicurezza, ma anche alla viabilità e al sistema sanitario – ha aggiunto Decaro – l’incontro del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico è servito proprio a questo”.

Essenzialmente le misure saranno le stesse del 2019, con alcune modifiche che riguardano in particolare il piano sanitario. Per l’occasione infatti, saranno incrementate alcune zone di presidio sul lungomare. Per quanto riguarda la viabilità, non ci sarà nessun cambiamento: esattamente come nel 2019 è prevista infatti la chiusura del lungomare a partire da San Giorgio. “Faremo le prove in concomitanza con le prove generali delle frecce tricolori il 5 maggio ed effettueremo anche una simulazione della viabilità e della sicurezza. L’obiettivo è fare in modo che un evento così importante, diventato un evento con una partecipazione di massa incredibile, si svolga in totale sicurezza per tutte le persone che arriveranno nella nostra città” – ha concluso. (foto repertorio)

