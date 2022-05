Il centro servizi per le famiglie dei quartieri Carrassi, San Pasquale e Mungivacca di Bari si arricchisce di un nuovo spazio per la prevenzione e la promozione del benessere psico-fisico dei minori e delle loro famiglie. La Casa della Salute, in viale Unità d’Italia 63/c, offrirà gratuitamente dal 10 maggio, su accesso diretto e su segnalazione, alcuni importanti servizi.

Il progetto mette già in programma una lunga serie di attività di accoglienza e ascolto per famiglie e minori, consulenze e screening sanitari pediatrici gratuiti e percorsi per la promozione di stili di vita sani tra cui visite di prevenzione: igiene dentale, udito, vista, e altro. A questi si aggiungono lo spazio di ascolto psicologico e iniziative ludiche ed espressive presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII.

“E’ un presidio di benessere ma non medico – precisano dal centro per famiglie, finanziato con i fondi del Ministero e dell’assessorato al Welfare – il nostro obiettivo è di rappresentare un piccolo aiuto nell’enorme richiesta di assistenza”.

Ecco alcuni dei prossimi appuntamenti: il 10 maggio, si parlerà di odontoiatra e igiene orale (con relativi screening), il 13 maggio interverrà un pedagogista per incontrare i genitori, il 17 maggio invece sarà dedicato alla promozione dell’invecchiamento attivo.

Seguiranno incontri di sensibilizzazione della pet therapy, quindi l’importanza degli animali domestici nel percorso di cura, poi un focus legato alle malattie sessualmente trasmissibili. E ancora, uno psicologo per far luce sul rapporto tra genitori e figli e infine un gastroenterologo che approfondirà i sintomi delle malattie degli organi che compongono l’apparato digerente (esofago, stomaco, intestino, colon-retto).

