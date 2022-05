L’AMTAB S.p.A. informa che a seguito dell’Ordinanza della Ripartizione di Polizia Municipale e Protezione Civile del 03/05/2022, relativa ai provvedimenti di circolazione adottati in occasione dei festeggiamenti in onore di S.Nicola, giovedì 05 maggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e comunque sino al termine delle esigenze, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12, 14, 25, 42 e Navetta “B” effettueranno le seguenti variazioni di percorso:

linea 2 – in direzione C.S. Polivalente – Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per il sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/ – in direzione via Conenna – Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per il

sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali : i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 10

in direzione C.S. Polivalente – Japigia: i bus giunti in via dei Mille, svolteranno a destra per via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione via Camillo Rosalba – Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario;

2/2 – in direzione C.S. Polivalente – Japigia: i bus giunti in via Carulli, proseguiranno per il

sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia con ripresa del percorso ordinario; in direzione via degli Oleandri – Z.I.: i bus giunti in via Peucetia, proseguiranno per via Apulia; via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso ordinario;

linea 25 – la corsa delle ore 14:15 in partenza da via degli Oleandri – Z.I. direzione C.S.

Polivalente – Japigia: i bus giunti in via Peucetia, proseguiranno per via Apulia; via Oberdan, via Capruzzi, sottovia Luigi di Savoia, via Carulli con ripresa del percorso ordinario;

linea 42 – in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, svolteranno a destra per corso Cavour, via Carulli, sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, ponte Garibaldi, corso Trieste con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piscine Comunali: i bus giunti su corso Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele con ripresa del percorso ordinario;

navetta “B” – in partenza da piazza Massari: i bus giunti in corso Vittorio Emanuele, svolteranno a destra per corso Cavour, via Carulli, sottovia Luigi di Savoia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, ponte Garibaldi, corso Trieste, via Ballestrero, Area di sosta “Pane e Pomodoro”, corso Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele con ripresa del percorso ordinario.

