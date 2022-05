Incendio nella notte nella sede del Municipio di Sannicandro di Bari. Un uomo, successivamente identificato dai carabinieri, ha incendiato la porta in alluminio del Comune davanti alla quale era stata posizionata della spazzatura data alle fiamme, in parte auto estinte, in parte spente dai vigili del fuoco di Bari.

Grazie alle immagini delle telecamere di video sorveglianza, i militari hanno individuato il presunto responsabile, un 34enne, che risulta affetto da disturbi psichiatrici.

(Foto Facebook)

