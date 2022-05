Sono ancora in alto mare la trattative che riguardano il futuro dei lavoratori dell’ex Hotel Palace, chiuso lo scorso gennaio dopo 65 anni. L’incontro previsto con la proprietà ha confermato che qualcosa si sta muovendo. Sono tre i gruppi che hanno presentato una concreta manifestazione di interesse a rilevare la gestione dell’hotel Palace. Ma le trattative sono appena all’inizio. E il confronto ora riparte appunto da una stima: per riqualificare il complesso edilizio sono necessari all’incirca 10 milioni di euro. Dagli impianti alle facciate, passando per gli ambienti interni, infatti, la struttura richiede molto di più di un’operazione di manutenzione straordinaria.

E poi c’è il nodo degli ex lavoratori: 88 in tutto. I sindacati chiedono quindi di poter partecipare ai futuri incontri per poter dar voce anche a chi attende delle risposte per il proprio futuro.

