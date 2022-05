Entra oggi nel vivo la tanto attesa festa dei baresi. Già da questa sera partono le attività propedeutiche alla sagra e una delegazione del corteo annuncerà l’esibizione del 7 maggio.

Ma vediamo nel dettaglio il programma della giornata, tutti i percorsi di bus e navette e il piano straordinario per la viabilità e la sosta attivato per consentire il regolare svolgimento dei festeggiamenti.

IL PROGRAMMA

DALLE ORE 10 ALLE ORE 13 una delegazione del corteo, formata da banditore, timpanisti e figuranti, percorrerà le strade di Bari vecchia per annunciare le attività del pomeriggio e del Corteo del 7 maggio. DALLE ORE 18 ALLE ORE 20 verrà rappresentato l’arrivo delle ossa del Santo: una piccola imbarcazione simulerà l’arrivo delle ossa al molo Sant’Antonio dove sarà accolta da una delegazione di figuranti. Una volta arrivate le ossa del Santo la delegazione dei figuranti, accompagnata dal pubblico presente, percorrerà il tratto del lungomare fino a giungere in piazza Mercantile per poi percorrere strada Palazzo di Città, piazza San Marco e via del Carmine, dove avranno luogo i festeggiamenti con i figuranti.

DIVIETI di TRANSITO E DI SOSTA

Oggi il lungomare Imperatore Augusto sarà interessato dal divieto di sosta e di transito assoluto per permettere agli operatori del commercio ambulante di allestire le postazioni assegnate. In particolare:

DALLE ORE 00.01 ALLE 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze: lungomare Imperatore Augusto, comprese le stradine che adducono alla Città Vecchia; lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

DALLE ORE 00.001 ALLE 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: lungomare Imperatore Augusto, comprese le stradine che adducono alla Città Vecchia (eccetto gli operatori commerciali autorizzati per la Sagra e Fiera di San Nicola); lungomare N. Sauro, piazzetta compresa tra via Arcivescovo Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede dell’I.N.P.S.;

DALLE ORE 14 ALLE 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di fermata sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Roberto da Bari (per le prove della performance artistica su prospetto del Teatro Piccinni);

DALLE ORE 20 ALLE 24 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sul corso Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra via Cairoli e via Andrea da Bari (per le prove della performance artistica su prospetto del Teatro Piccinni);

DALLE ORE 18 ALLE 24 , al passaggio della ‘rievocazione dello sbarco e della consegna delle ossa di San Nicola’ è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze: molo S. Antonio, piazza Mercantile, via Fragigena, strada Palazzo di Città, piazzetta Sant’Anselmo, piazza S. Marco, strada S. Marco, via Carmine;

BUS E NAVETTE

DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 24.00

LINEA 2/ Direzione Piscine Comunali: giunti in corso Cavour proseguiranno per via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa percorso ordinario. Direzione via Conenna: giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, Lungomare Di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario.

DALLE ORE 20.00 ALLE 24.00

LINEA 42 Direzione Piscine Comunali: giunti in Lungomare Di Crollalanza, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari con ripresa percorso ordinario. Direzione P&R Pane e Pomodoro: giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, Lungomare DiCrollalanza con ripresa del percorso ordinario.

NAVETTA “B” In partenza da Piazza Massari: svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, Lungomare Di Crollalanza, lungomare Nazario Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, Pane e Pomodoro, corso Trieste, lungomare NazarioSauro, lungomare Di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, via Cairoli, piazza Massari.

NAVETTA “AB” In partenza da P&R FBN/Quasimodo: giunti in piazza Massari, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour, lungomare Di Crollalanza, lungomare N. Sauro, corso Trieste, via Ballestrero, Pane e Pomodoro, corso Trieste, lungomare N. Sauro, lungomare Di Crollalanza, corso Cavour, via Piccinni, piazza Massari, con ripresa del percorso ordinario.

NAVETTA “A” da inizio servizio alle ore 20.00 In partenza da P&R FBN/Quasimodo: in partenza da corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per corso Vittorio Emanuele, via Quintino Sella, via Piccinni, corso Cavour (inversione di marcia Camera di Commercio) corso Vittorio Emanuele, con ripresa del percorso ordinario.

dalle ore 20.00 alle ore 24.00 In partenza da P& FBN/Quasimodo: in partenza da corso Vittorio Veneto, svolteranno a destra per piazza Massari, a sinistra per corso Vittorio Emanuele, (inversione di marcia) piazza Massari con ripresa del percorso ordinario.

