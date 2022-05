Sono aperti da oggi (fino al 9 maggio 2022) sulla rotonda del lungomare di Bari gli stand del tanto atteso Villaggio del Gusto per baresi e forestieri. Tante le prelibatezze e per tutti i palati: dai panzerotti ai panini gourmet, dalle olive ascolane agli arrosticini abruzzesi. E poi tanta birra artigianale pugliese.

L’evento, promosso dall’Associazione ‘De Gustibus Vitae’, in collaborazione con Cna Area Metropolitana di Bari, Birrificio Bari e Birroteca Puglia, nasce nel 2015 da un’idea di Mimmo Loiacono ed è giunto alla sua sesta Edizione. I protagonisti sono i birrifici artigianali pugliesi e gli operatori meridionali della cucina su strada chiamati ad arricchire una festa della gastronomia.

“Finalmente riusciamo a condividere questo momento dopo due anni difficili – ha spiegato a Borderline24 Mimmo Loiacono, presidente dell’associazione De Gustibus Vitae – . Ritorniamo con la consapevolezza di dover mantenere delle precauzioni, ma senza rinunciare al divertimento e al cibo”.

“Quest’anno – continua Loiacono – non abbiamo montato il palco proprio per evitare assembramenti. Pasquale Trentatre (direttore artistico, ndr) ha previsto una serie di dj set e poi ci saranno vari intrattenimenti per i bambini: trucca bimbi, pop corn e zucchero filato”.

Il meteo? “E’ prevista pioggia sabato mattina, da mezzanotte alle 6, quindi non dovremmo avere problemi. Facciamo gli scongiuri e speriamo che San Nicola ci protegga”.

