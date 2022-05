Non ce l’ha fatta il motociclista barese, Vito Deliso, coinvolto in un incidente stradale in viale Europa lo scorso 4 maggio. Deliso, 38enne, è deceduto al Policlinico di Bari dove era stato ricoverato in prognosi riservata.

Il centauro, dopo il violento impatto con una Smart, aveva perso una gamba. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social da parte di familiari e conoscenti che hanno voluto dare un ultimo saluto al 38enne che lascia moglie e figli piccoli. “E’ un dolore che strappa l’anima” – ha scritto la moglie sui social. In tanti hanno voluto commentare quel post ricordando Vito come una persona speciale, solare e pronta a tutto pur di proteggere i propri cari.

Foto Facebook

