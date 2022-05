Dopo due anni di stop forzato per via dell’emergenza sanitaria, Bari è pronta a riprendere i festeggiamenti dedicati a San Nicola. In città, dopo 200 chilometri a piedi, sono arrivati i primi pellegrini. La cerimonia di accoglienza si è tenuta in mattinata.

Sempre in mattinata, si sono tenute le prove generali dello spettacolo, in particolare di una delle novità previste per quest’anno. Prima dell’attesissimo spettacolo finale previsto sul sagrato della Basilica, un gruppo di danzatori professionisti scenderanno dalla facciata di Palazzo di Città con movenze sceniche che avranno l’obiettivo di ricordare il momento in cui i marinai si preparavano all’impresa. “Torna la nostra festa, torna il Corteo storico San Nicola. E tutto pronto” – ha scritto sui social il sindaco Antonio Decaro allegando alle sue parole il video delle prove dei danzatori.

Sono giorni di fermento per la città che, di fatto, torna a festeggiare in grande e nel segno della tradizione dopo due anni di assenza e di momenti che, per via della pandemia, non si sono potuti svolgere in presenza, ma solo a distanza o contingentati. Anche dalla Regione, ricordando il momento drammatico che sta vivendo il mondo per la guerra in Ucraina, è arrivato un messaggio dedicato a San Nicola e a queste giornate intense nel segno dei festeggiamenti, ma anche della solidarietà.

“Il vescovo di Myra è una metafora preziosa – hanno scritto in un post – un ponte fra Oriente e Occidente, un punto d’incontro fra culture diverse. Un luogo di pace per tutto e per tutti. Puglia, terra d’accoglienza, nel segno di San Nicola” – hanno concluso. Dopo la giornata di oggi, con partenza del corteo alle 20.30 e, parallelamente, tanti altri appuntamenti, tra questi quello con il Villaggio del Gusto, domani è atteso lo spettacolo delle Frecce Tricolori su Bari. Oggi, invece, faranno tappa tra Giovinazzo e Molfetta.

Foto screenshot video Decaro

