Alleato del cuore e del corretto funzionamento del cervello, parliamo dell’avocado, un frutto ricco di proprietà capaci di apportare notevoli benefici all’organismo. Tipico delle stagioni più calde, l’avocado, è ricco di sorprese e proprietà utili. In primis, a renderlo così prezioso è sicuramente la presenza dell’acido oleico (presente anche nell’olio extravergine di oliva).

Si tratta, in particolare, di un grasso monosaturo capace di offrire beneficio a cuore, arterie e cervello. Un connubio di proprietà estremamente importanti per l’organismo soprattutto per giovani e anziani. Ma non è finita qui. L’avocado, oltre ad essere un prezioso alleato del cuore e del cervello, è anche fonte di Omega 3 e Omega 6 e, inoltre, una delle caratteristiche che lo rende necessario per l’organismo, è la presenza in alti contenuti di minerali e vitamine, soprattutto quelle del gruppo B.

Importante, inoltre, la presenza di carotenoidi, tra cui carotene, ma anche tocoferolo (del gruppo delle vitamine E) e infine del betasitosterolo, una sostanza capace di tenere a bada i livelli di colesterolo. Infine, l’avocado è anche ricco di luteina (antiossidante e protettore di occhi e vista), colina (alleato della memoria), calcio (prezioso per ossa), magnesio (importante per muscoli, cuore e cervello) e potassio. Si tratta di elementi preziosi per l’organismo, soprattutto per chi pratica sport ed è impegnato per molte ore in attività stancanti sia per il fisico, sia per la mente. Utilizzato spesso semplicemente come frutto o per condire l’insalata, l’avocado ha un gusto particolare che si sposa bene anche per pietanze da servire a pranzo o a cena. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

SPAGHETTI AVOCADO, TONNO E ANACARDI

Mettete a riscaldare in una pentola del tonno e lasciatelo rosolare con un filo d’olio extravergine di oliva e della cipolla, aggiungete anche gli anacardi (ne basteranno circa 30 grammi a testa). A parte, una volta pulito con cura l’avocado, mettete la polpa nel mixer con olio, sale, pepe e spezie di vostro gradimento. Cuocete a parte gli spaghetti (basteranno 60 grammi a testa). Infine, versate la crema nella padella con il tonno e aggiungete successivamente gli spaghetti mescolando con cura a fuoco lento. Se di vostro gradimento potrete utilizzare un bicchiere di vino bianco per far mantecare e amalgamare maggiormente i gusti, basterà aggiungerlo in padella e mescolare sino a completo assorbimento.

AVOCADO FARCITO CON SALMONE AFFUMICATO

Pulite con cura l’avocado, facendo attenzione ad eliminare il nocciolo e tagliandolo a metà in lungo, senza però eliminare la scorza. A parte, in un robot da cucina preparate il ripieno: tagliate a straccetti del salmone affumicato e aggiungete anche della Philadelphia light, della scamorza affumicata (calcolando 100 grammi per 4 persone), 2 uova, pepe, olio e sale. Inserite infine il condimento negli avocado e Infornate a 180° per almeno 25 minuti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.