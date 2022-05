Prosegue l’impennata dei prezzi nel settore alimentare. E’ quanto emersso da alcune indagini effettuate in merito. Entrando più nel dettaglio, secondo le rilevazioni sui prezzi all’industria alimentare effettuatate dalla Gdo a marzo si sono registrati aumenti del +2,1% per la media dei 46 prodotti alimentari maggiormente consumati. La crescita, rispetto a marzo 2021, si è portata a +10,9% rispetto a marzo 2021.

Una seconda indagine, effettuata da Unioncamere in collaborazione con BMTI e REF Ricerche, offre un’ulteriore intensificazione dell’inflazione nel bimestre aprile-maggio. In questo periodo, secondo quanto emerso, si prospettano aumenti per la media dei 46 prodotti alimentari del +3,5% rispetto al bimestre precedente. La crescita su base annua potrebbe arrivare sino al +12,7%.

Foto repertorio

