Ruspe in azione da questa mattina a San Girolamo per la sistemazione della spiaggia, danneggiata dalle mareggiate invernali. Dopo gli interventi di pulizia dell’Amiu, come annunciato dal sindaco Antonio Decaro, questa mattina sono arrivati i macchinari per spianare la zona dei ciottoli e ripristinare la cosiddetta linea di costa. A causa delle mareggiate in alcuni punti i ciottoli sono scomparsi e si sono accumulati invece in altre zone della spiaggia. I lavori dureranno un paio di giorni, sia sul lato sud che sul lato nord. La prossima settimana saranno poi consegnati ufficialmente i chioschetti per la somministrazione di alimenti e bevande. A breve sarà anche ripubblicato il bando per la concessione dei quattro locali sul mare; al precedente non aveva partecipato nessuno e il sindaco aveva temuto la possibile presenza di “pressioni” dietro la scelta degli operatori commerciali di disertare la gara.

