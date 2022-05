Screening gratuiti dedicati a tutte le patologie femminili. È quanto accadrà nelle giornate di oggi e domani, nell’ambito della tappa barese della Race for The Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata dall’associazione non profit Komen Italia Onlus.

Il via agli screening è stato dato questo pomeriggio. A partire dalle ore 16, il Villaggio Race allestito in piazza Libertà (ex Prefettura), ha ospitato anche aree mediche e tematiche nelle quali saranno offerti gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili e dove si potrà partecipare a tante iniziative di sport, fitness, sana alimentazione e benessere psicologico. I servizi attivati prevedono: promozione della Salute femminile con percorsi di screening dedicati alle donne selezionate dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari; Corner Genetica con servizio di counseling finalizzato alla verifica dei criteri di accesso al test genetico per i geni BRCA1 e BRCA2 con relativa esecuzione mediante prelievo salivare; Prevenzione primaria: sarà possibile eseguire un elettrocardiogramma grazie alla collaborazione con Cardio on line mentre l’Ordine dei farmacisti ha organizzato un servizio di misurazione della pressione, della glicemia e del rischio cardiovascolare. Sarà possibile anche fare sottoporsi a visite dermatologiche, ecografie dell’addome e della tiroide. Ma non solo.

Tra i servizi è prevista anche la prevenzione visiva, con un servizio di prevenzione visiva possibile tramite la collaborazione della Commissione Difesa Vista onlus e infine Breast Unit durante il quale tutte le unità operative dedicate alla cura del tumore della mammella si alterneranno negli spazi allestiti dall’Agenzia regionale per la Salute e per il Sociale per informazioni sui percorsi e le procedure di accesso. Il Villaggio Race sarà aperto oggi sino alle 20, e domani, sabato 14 maggio, dalle ore 9 alle 18.

Domenica 15 maggio il momento più importante della manifestazione, con la corsa di 5 km e la passeggiata di 2 km sul lungomare di Bari: alle ore 9.30, tutti i partecipanti si ritroveranno ai nastri di partenza allestiti su corso Vittorio Emanuele per la tradizionale corsa di 5 km, sia competitiva che amatoriale, o per la passeggiata di 2 km. Al termine, sul palco in piazza Libertà si svolgerà la cerimonia di premiazione con la partecipazione del corpo di ballo della Notte della Taranta. Per consentire lo svolgersi dell’evento, coerentemente i provvedimenti adottati dalla Polizia locale per il traffico e la sosta, l’Amtab ha previsto per la giornata di domenica 15 maggio, dalle ore 6.30 alle 14 (e comunque sino al termine delle esigenze) una serie di variazioni di percorso delle linee degli autobus urbani.

Foto repertorio

