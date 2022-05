Sporcizia, cumuli di erbacce, panchine rotte. Persino la fontana, simbolo del quartiere, è spenta ed in pessime condizioni. Ecco lo stato di degrado in cui si trova la Fiera del Levante. Negli ultimi giorni è montata la polemica sulle condizioni della zona e basta passeggiare per rendersene conto. Anche l’asfalto è a pezzi: ci sono dislivelli e buche che quando piove diventano ancora più pericolose. Sono mesi che gli operatori commerciali, i pochi rimasti, chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Ma, nonostante il ritorno delle prime esposizioni come l’Expo, nulla è cambiato e le condizioni del quartiere fieristico non fanno che peggiorare a causa proprio di una mancata manutenzione.

