Ricco di Omega 3 e alleato cuore, oggi in tavola portiamo il merluzzo. Tantissime le proprietà di questo pesce, comunemente noto come “merluzzo nordico” e appartenente alla famiglia Gadidae.

Si tratta, di fatto, di uno dei pesci più importanti nel mondo della pesca (a livello globale). Tra le sue proprietà spicca l’altissima presenza di acidi grassi polinsaturi Omega 3, capaci di ridurre il colesterolo cattivo, ma non solo. Il merluzzo è anche fonte preziosa di vitamine, tra queste quelle del gruppo B12, B6 e niacina. Queste ultime sono preziose alleate del cuore e, inoltre, del sistema nervoso. Ma non è finita qui. Il merluzzo è infatti ricco di sali minerali, tra queste potassio, iodio, ferro e fosforo: elementi preziosi per “nutrire” la mente e aiutare con la memoria. Grazie alla presenza di tutti questi nutrienti, il merluzzo, se consumato all’interno di una dieta bilanciata, è capace di supportare l’organismo in diverse modalità.

La presenza di vitamine del gruppo B, ma anche della B12 e del selenio, ad esempio, proteggono le cellule del colon dalle sostanze tossiche rilasciate da alcuni alimenti e inoltre, da quelle cancerogene. Infine, la vitamina B, contribuisce a mantenere bassi i livelli di omocisteina, un amminoacido che agisce in maniera dannosa sui vasi sanguigni. Infine, ma non perché meno importante, trattandosi di carne bianca, il merluzzo è povero di grasso pertanto consigliato nelle terapie alimentari in cui è necessario agire sul metabolismo. Il merluzzo, così come sottolineano gli esperti, mantiene intatti gusto e proprietà nutritive anche da surgelato. Pertanto sarà possibile acquistarlo fresco e farne una scorta da conservare in freezer. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

MERLUZZO IMPANATO AROMATIZZATO

Pulite con cura il merluzzo, successivamente frullate in un robot menta, basilico, del succo di limone con della scorza. Tritate per bene. Successivamente, prendete le fettine di merluzzo e impanatele con cura da entrambi i lati. Inserite poi tutto in una teglia nella quale aggiungerete un infuso di mezzo bicchiere di vino bianco, due cucchiai di olio extravergine di oliva, sale e pepe. Infine, infornate le fettine di merluzzo a 200 gradi per almeno 15 minuti. Non appena dorati saranno pronti per essere serviti.

MERLUZZO CON OLIVE NERE E VINO ROSSO

Pulite con cura due spicchi di aglio e il prezzemolo tritandoli finemente, poi snocciolate le olive nere. In una padella capiente versate dell’olio extravergine di oliva e, successivamente l’aglio e il prezzemolo prima tritati. Non appena l’aglio sarà dorato aggiungete i filetti di merluzzo precedentemente puliti e lasciate cuocere a fuoco lento. Aggiungete sale, pepe e, poi, le olive nere. Continuate a far cuocere a fuoco lento, dopo irrorate con del vino rosso aggiungendo dei pomodorini e della salsa (basterà un cucchiaio e mezzo per fettina di merluzzo). Infine, fate cuocere per almeno altri dieci minuti, aggiustando di sale, se necessario.

