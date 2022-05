Il parcheggio sulle strisce blu sarà a pagamento anche di domenica. Accadrà in prossimità delle spiagge: in particolare nella zona vicina al lido San Francesco, nel quartiere Marconi e di fronte alla spiaggia pubblica “Pane e pomodoro”. In sostanza : i cittadini che vogliono raggiungere la spiaggia e lasciano l’auto dovranno pagare all’Amtab 2 o 3 euro. Nonostante, in tutta la città, nei festivi il parcheggio sia gratuito. L’iniziativa si chiama “Spiagge 2022” e rischia di far montare polemiche soprattutto tra i residenti.

Ecco tutti i particolari – aree limitrofe Fiera del Levante: Via Verdi, per la parte di suolo ricompresa tra via G. Verdi, via V. Accettura (PROL. VIA Bellini), via Pola; Parete Edilizia (suolo comunale); Via Bellini (suolo comunale) da via Mascagni a via Verdi; Via di Maratona (suolo comunale). Il servizio sarà espletato nelle seguenti modalità: Orario/Durata Servizio/Tariffa: dal 2 al 26 giugno 2022 dalle ore 7 alle ore 20 Tariffa unica giornaliera sabato-domenica e festivi Intera giornata 2 euro per autovettura.

Dal 1 luglio 2022 al 4 settembre 2022 dalle ore 7 alle ore 20: Tariffa unica giornaliera sabato-domenica e festivi: Intera giornata (inizio sosta dalle 7 alle 13:59) € 3 per autovettura. Mezza giornata (inizio sosta dalle 14 alle 20) € 2 per autovettura. Dal 01 luglio 2022 al 04 settembre 2022 dalle ore 7 alle ore 20. Tariffa unica giornaliera sabato-domenica e festivi. Intera giornata 2 euro per autovettura.

Sul lungomare di Bari all’altezza di “Pane&Pomodoro” lato mare e terra, a partire dal 2 giugno 2022 al 4 settembre 2022, come di seguito:

Lato mare: durata del servizio dal 02/06/2022 al 04/09/2022 – sabato-domenica e festivi. Orario dalle ore 7 alle ore 20. Lato terra (ex ACI): durata del servizio dal 02/06/2022 al 04/09/2022. Tutti i giorni orario dalle ore 7 alle ore 20

L’Amtab si farà carico della sorveglianza, la gestione, la pulizia e la sistemazione delle superfici assegnate, al fine di renderle fruibili agli autoveicoli ed ai pedoni.

