Volontari di Retake, insieme a docenti e studenti, hanno ripulito lo storico liceo scientifico Scacchi nel centro di Bari. “L’ingresso di corso Cavour – spiegano i volontari – è stato recentemente restaurato mentre la parte di via Melo è periodicamente e barbaramente vandalizzata. In tanti hanno frequentato il liceo e moltissimi baresi sono affezionati a questa struttura di fine ‘800”.

Un segnale alla cittadinanza, il progetto è partito dagli insegnanti e da Retake in collaborazione con le istituzioni e la Soprintendenza. In basso il video in timelapse.

