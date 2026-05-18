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Studente morto in Friuli dopo caduta dal balcone, lutto cittadino a Monopoli

Questa mattina i funerali

Pubblicato da: redazione | Dom, 17 Maggio 2026 - 21:18
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Il sindaco di Monopoli  Angelo Annese ha proclamato il lutto cittadino per oggi quando nella mattinata, nella chiesa del Sacro Cuore saranno celebrati i funerali di Massimo Guccione, lo studente 18enne morto lo scorso 13 maggio dopo aver trascorso circa 10 giorni nell’ospedale di Udine, in cui era stato ricoverato dopo essere caduto dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro. Il ragazzo era in Friuli con la sua classe per una gita scolastica. gli organi del ragazzo sono stati donati.

“Ci sono dolori che lasciano senza parole. La morte di Massimo ci colpisce e attraversa profondamente, studente esemplare, amato da tutti, campione nello sport e nella vita”, scrive Annese sui social. Era “un ragazzo pieno di passioni, generoso e buono, è stato capace anche nella tragedia di lasciare un ultimo, immenso gesto d’amore attraverso la donazione degli organi – prosegue Annese – Nel buio di questa tragedia immensa, la scelta di dare un segnale di futuro e speranza è un gesto di grande umanità e io, a nome di tutti, rivolgo ai genitori il grazie orgoglioso della nostra città”.  ”Monopoli oggi si fermerà in lutto cittadino, si stringerà con affetto e rispetto al dolore della famiglia, degli amici e di chi gli voleva bene”, conclude il sindaco.

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