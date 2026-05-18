Bari, studenti in piazza contro guerre e genocidi

Protesta questa mattina delle associazioni studentesche Cambiare Rotta o Osa contro le guerre. “Come studenti di scuole e università ci uniamo alla chiamata di sciopero generale dell’Unione Sindacale di Base per affermare, in continuità con le mobilitazioni dell’ultimo anno, la nostra opposizione alle politiche coloniali di Israele, che vuole mettere in ginocchio la Palestina come il Libano. Col supporto degli Stati Uniti e la complicità attiva dell’Unione Europea, lo stato sionista e terrorista ha anche bloccato nuovamente la Global Sumud Flottilla e torturato gli attivisti che cercavano di rompere l’assedio di Gaza”.