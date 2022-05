Da un minimo di mille euro a oltre 30mila euro per due settimane di vacanza in Puglia. E’ questo il prezzo che i turisti (ma anche gli stessi cittadini pugliesi che vorranno spostarsi da una zona all’altra per brevi periodi) dovranno spendere per passare le proprie vacanze nel tacco d’Italia, sia per quanto riguarda le case in affitto, sia per la sistemazione in hotel.

Entrando più nel dettaglio, prendendo in considerazione la settimana che va dall’8 al 21 agosto, calcolando gli spazi necessari per una famiglia composta da quattro persone, di cui due adulti e due bambini, i prezzi – provando a prenotare su diversi siti online per le due settimane di alta stagione – oscillano dagli oltre 50 euro (con poche soluzioni ancora disponibili), sino ai quasi 300 euro a notte per una casa. Per quanto riguarda le strutture alberghiere invece, per una permanenza di almeno 15 giorni, a seconda della tipologia di hotel e dei comfort cui si fa richiesta, si oscilla dai mille euro agli oltre 14mila euro.

I prezzi, oscillano come sempre a seconda delle zone in cui si sceglie di sostare, ma in ogni caso si tratta di costi ai quali vanno aggiunte diverse spese. Entrambe le soluzioni, sia in casa, sia in hotel, prevedono infatti (tranne per la colazione in hotel, spesso inclusa), la necessità di provvedere ai pasti, sia tramite spesa, sia nei diversi ristoranti delle zone, fattore che, con il caro prezzi, quest’anno potrebbe vedere i prezzi lievitare rispetto l’anno precedente. Ma non solo, ai prezzi di pernottamento vanno aggiunti anche quelli del viaggio. Si parla di aereo, nave o auto a seconda delle esigenze: tutte soluzioni che, ad oggi, per via del caro benzina, vedono i prezzi nettamente aumentati. Ma non è finita qui, non c’è vacanza in Puglia senza il mare, ragion per cui, è necessario, spendere anche per raggiungerlo (qualora la soluzione scelta per pernottare sia distante) o per sostarci. In questo caso, a pesare, qualora non si preferisse la soluzione della spiaggia libera, sarebbe anche il caro prezzi dei lidi balneari.

Entrando ancora più nel dettaglio, facendo un focus per zona, per quanto riguarda le case in affitto, nel Brindisino si va dai 1.600 ai 7mila euro, ma ci sono soluzioni più “in” dove si arriva a sfiorare i 40mila euro o, in alcuni casi, come ad esempio a Fasano, a superarli sino a sfiorare i 60mila euro. Nel Barese si parte dai 1.800 euro/2mila euro e si arriva sino a quasi 7mila euro se si resta nella zona vicina al capoluogo, se ci si sposta verso Polignano a mare i prezzi lievitano notevolmente dove per una villa si arriverebbero a spendere anche oltre 11mila euro, ma ci sono anche soluzioni per 40mila euro (per 15 giorni). Nel Leccese ci sono soluzioni che partono da 1.500 euro, ma si arriva sino ai 7mila euro e in alcuni casi, a seconda della tipologia di casa, i prezzi lievitano ulteriormente arrivando anche a superare i 32mila euro. Infine, sia nel Tarantino, sia nel Foggiano, si parte dai mille euro e si arriva anche a superare i 10mila euro (a seconda delle zone).

Per quanto riguarda gli hotel, sempre prendendo in considerazione le due settimane di alta stagione nel mese di agosto, per un nucleo familiare di 4 persone, la situazione non cambia e, in alcuni casi, vede i prezzi ulteriormente maggiorati rispetto alla soluzione della casa in affitto, soprattutto se si considerano le spese extra (ad esempio in caso dell’assenza di un piano cottura in stanza e dunque della necessità di pranzare e cenare fuori o al ristorante dell’hotel). In generale, si parte dai mille euro e si superano i 15mila euro.

Nel Leccese, in particolare a Otranto, ad esempio, per due settimane il costo di una suite privata sarebbe di oltre 14mila euro. A Gallipoli invece, in un hotel a 3 stelle, per due settimane il costo ammonterebbe ad 11mila euro. Nel Tarantino, nel Brindisino e nel Barese, stando alla ricerca effettuata online, si va invece da un minimo di 1500 euro ai 10mila euro, anche se in alcuni casi, è possibile trovare soluzioni molto più costose (circa 20mila euro). Al momento, la soluzione “più economica” (in hotel), sembrerebbe quella nel Barese, dove però, a seconda della tipologia di sistemazione, al contrario dello scorso anno, in cui i prezzi erano nettamente inferiori, sono presenti soluzioni molto più costose.

