Travolge un ciclista e cadendo dalla modo, perde la vita. È accaduto questa mattina sulla statale 275, nelle vicinanze dell’uscita per Muro Leccese. Secondo una prima ricostruzione, il centauro, un 44enne, avrebbe investito un anziano signore in bicicletta.

Il motociclista, secondo quanto emerso, non avrebbe fatto in tempo a frenare travolgendo l’anziano 78enne e cadendo sull’asfalto. La moto si è spezzata in due. Inutile la corsa in ospedale per il centauro, l’uomo, operato d’urgenza per amputare un arto, è morto poche ore dopo. Grave anche il ciclista, originario del posto, attualmente ricoverato al Vito Fazzi di Lecce.

Foto repertorio

