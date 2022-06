Gianni Verga è stato confermato alla guida della UIL Scuola di Puglia. Una riconferma arrivata all’unanimità dal congresso di categoria riunitosi a Santa Cesarea Terme. “La UIL Scuola – sono le prime dichiarazioni del segretario generale – è arrivata al congresso forte di un consenso importante raccolto nelle elezioni RSU e di un sensibile aumento degli iscritti, conseguenza di una attività capillare al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori degli istituti del territorio.

Un consenso che vogliamo mettere in campo per le battaglie che ci attendono per migliorare le condizioni della scuola pugliese e per metterla in sicurezza: dalla proroga dell’organico covid ai presidi sanitari, dalla stabilizzazione dell’organico di sostegno alla riduzione degli alunni per classe, sono tanti i temi sui quali vogliamo confrontarci con la politica”. Ad affiancare Verga nella segreteria regionale ci saranno Emiliano Caliolo, Nicola Rega, Azzurra Schirosi, Giuseppe Tagliente e Carlo Callea. Segretario amministrativo sarà Lorenzo Lavopa.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.