La quarta ondata Covid in Puglia si avvia verso l’esaurimento: nella settimana dal 25 al 31 maggio, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, si è registrato un calo dei contagi del 20,7% e i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti sono scesi a soli 673. Anche la pressione sugli ospedali si sta attenuando, in area Medica l’occupazione dei posti letto da parte di pazienti positivi al virus è pari al 9,5%, mentre nelle terapie intensive è scesa al 2,4%.

Intanto il tasso di copertura vaccinale anti Covid con quarta dose resta bassa e molto al di sotto della media nazionale. Nel dettaglio, stando ai dati comunicati dalla fondazione Gimbe, la copertura tra le persone immunocompromesse è solo del 24,2%, la media italiana è del 34,4%; mentre il tasso di copertura tra gli over 80, ospiti Rsa e fragili nella fascia tra 60 e 79 anni è appena del 7,2%, contro una media nazionale del 16%. (ANSA).Covid: in Puglia contagi in progressivo calo, -20,7%

