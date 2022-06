Si stava facendo la doccia quando è stato folgorato da una scossa elettrica. Vittima un ragazzo di 13 anni di Casarano che è andato in arresto per probabile elettrocuzione (scarica di corrente elettrica) mentre era sotto la doccia, le cause sono ancora in via di accertamento.

Il 118 ha praticato le manovre di rianimazione, il ragazzo è stato ripreso e portato subito in codice rosso in pronto soccorso a Casarano, dove ora si trova ricoverato in rianimazione.

