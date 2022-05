Un lucchetto che suggella l’amore tra due persone, attaccato ad una vecchia cabina Telecom a Bari. “Ecco la risposta su cosa farne di quelle cabine – racconta un lettore – servono per consacrare nel tempo l’unione, l’amore e il sentimento di due persone che hanno deciso di sugellarlo con un lucchetto in una cabina di Bari”. Ormai buona parte di queste cabine è stata rimossa con l’avvento dei cellulari, ma alcune sono rimaste e in questo caso è singolare l’utilizzo che ne è stato fatto del filo della cornetta.

