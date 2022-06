E’ scomparso a 34 anni il filmmaker Nicola Curzio. A stroncare Curzio, responsabile per il cinema e le attività culturali all’Institut français di Milano, una malattia. In tanti lo hanno voluto ricordare con un messaggio sui social, tra questi il noto avvocato barese, Michele Laforgia, che con un post ha voluto salutare l’artista.

“Di che colore sono gli occhi di Amy Adams? Iniziava così il pezzo di Nicola Curzio, a margine della Mostra del Cinema di Venezia del 2016, in cui l’attrice statunitense recitava in due film di grande impatto, Arrival di Denis Villeneuve e Animali Notturni di Tom Ford. Nicola scriveva di cinema e di molto altro su Uzak, una rivista online, e scriveva da Dio – ha scritto Laforgia – quell’anno ci incontrammo al terminal dell’aeroporto di Treviso, dove facevano scalo i transumanti low cost per Venezia, gli appassionati di cinema che ogni anno vanno – o andavano – in pellegrinaggio al Lido, dopo un viaggio che era di per sè un piccolo rito iniziatico. Parlammo degli occhi di Amy Adams, credo, e di altre cose che riguardavano il suo futuro tra Londra e Milano, che a me appariva invidiabile e luminoso nella dedizione totale all’arte e alla cultura, non solo cinematografica, lontano dalle vocazioni familiari e dalle mie quotidiane tribolazioni giudiziarie. Qualche tempo dopo lo invitai a parlare di cinema nel mio studio, prendendo a pretesto un bel film di Xavier Dolan, suo coetaneo. Anche in quel caso pensai che quel ragazzo era davvero fortunato ad essere così intelligente e colto alla sua età. Io ho sempre avuto la sensazione di arrancare” – ha concluso salutando per sempre il filmmaker.

Al suo messaggio fanno eco tanti altri di cordoglio dedicati al ragazzo, molti sono proprio cittadini di Bari che hanno avuto modo di incontrarlo condividendo con lui, nel corso degli anni, momenti di scambio artistico, ma anche anni di vita. Quella di Nicola è stata una carriera piena e sempre rivolta verso il suo sogno. Dal 2015 al 2017 è stato il Responsabile eventi all’Istituto italiano di cultura a Londra, dal 2013 al 2018 invece ha scritto per la rivista di critica cinematografica UZAK. I suoi titoli di studio includono un Master in Film Studies all’University College London (2019), un Master in Management per lo Spettacolo alla SDA Bocconi (2015) e tantissime esperienze in Italia e all’estero nell’ambito del cinema.

Foto Facebook

