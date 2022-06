La denuncia è del canile sanitario di Bitritto e riguarda il ritrovamento di un cane che era stato impiccato nelle campagne di Bitritto. “Un fatto gravissimo che ha stravolto letteralmente tutti noi – si legge nella denuncia – qualcosa di una violenza inaudita che nel 2022 non dovrebbe mai accadere. La scena era agghiacciante e senza alcuna giustificazione nei confronti dell’essere che ha compiuto questo imperdonabile gesto. È stato rinvenuto nelle campagne di Bitritto (Bari) e precisamente tra via Bitetto e via Walt Disney un cane di piccola/media taglia di colore arancio -bianco, giovane ovviamente senza microchip legato ad un albero , impiccato”.

“Un gesto di una violenza tale che ancora oggi ci riesce difficile capire il perché. E’ stato rinvenuto da un signore che passeggiava con il suo cane, e che lo stesso ha portato il suo padrone sul luogo del ritrovamento – continua la denuncia – L’uomo che ha fatto il macabro ritrovamento ha avvisato immediatamente l’associazione Compagni di Coda che a sua volta ha allertato il sindaco Pino Giulitto e le forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta anche la Asl che non ha potuto far altro che constatare il decesso del povero cane. Siamo indignati di appartenere al genere umano. Adesso si spera di risalire al colpevole, ci rivolgiamo a tutti coloro che dalla foto che pubblichiamo possa riconoscere il cane, fatevi avanti dobbiamo trovare chi si è macchiato di questo gesto ignobile”.

“Ci auguriamo che questo gesto non rimanga senza un colpevole e che venga fatta giustizia. Questo post non solo per denunciare e mettere al corrente tutti ma anche e si spera possa arrivare direttamente al colpevole. Ci scusiamo per le immagini che abbiamo oscurato in parte per rispetto del povero cane e del genere umano. Ovviamente coloro che avranno bisogno di visionare l’immagine integrale del cane possono contattarci in privato, naturalmente solo per i fini previsti, ovvero trovare chi ha commesso questa infamità”, conclude il lungo post. (foto facebook)

