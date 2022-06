Incidente mortale sulla Acquaviva – Sammichele. Due auto si sono scontrate e nell’impatto ha perso la vita una 74enne. Il marito è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Ferito lievemente l’altro conducente, di 27 anni. Sul posto la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.

