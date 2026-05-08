Bari, vittoria e playout raggiunti: 3-2 al Catanzaro, ora sfida al Südtirol

I primi quindici minuti del match lasciavano presagire una serata nefasta per i colori biancorossi. La formazione di Longo è stata inerme di fronte alle seconde linee del Catanzaro, che hanno imperversato dalle parti di Cerofolini, bravo a tenere a galla i suoi nel momento più critico. Raggiunto il vantaggio, la squadra di Aquilani ha abbassato i ritmi, consentendo ai biancorossi di prendere coraggio e trovare le due reti per il sorpasso. La seconda marcatura personale di Piscopo, ad inizio secondo tempo, ha chiuso i giochi. Vince il Bari che ora si giocherà tutto nei playout contro il Südtirol.

SCELTE INIZIALI: Per l’ultima gara della regular season contro il Catanzaro , il tecnico del Bari Moreno Longo, deve fare a meno di Darboe, Braunoder, Cistana e Verreth. L’allenatore piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in difesa conferma per Nikolaou, mentre Rao supporta Moncini in attacco.

Nel Catanzaro, l’allenatore Alberto Aquilani concede un turno di riposo a Iemmello. L’ex centrocampista della Roma schiera la sua squadra col modulo 3-4-2-1: c’è D’Alessandro, panchina per l’altro ex Petriccione. Tanti i titolari “risparmiati” dal tecnico dei giallorossi in vista dei playoff.

PRIMO TEMPO: Dopo le schermaglie iniziali e un prolungato possesso palla del Catanzaro, la squadra di Aquilani la sblocca al minuto 11 con un colpo di testa di Verreggia che beffa Cerofolini. Padroni di casa vicini al raddoppio al minuto 15 con un gran tiro di Rispoli, parato in maniera prodigiosa da Cerofolini. Il Bari pareggia al minuto 23 con Moncini che insacca su assist di Rao. Dormita difensiva dei biancorossi al minuto 33, con Koffi che viene chiuso in extremis da Odenthal. L’attaccante ivoriano si ripete al minuto 38, sbagliando un gol a porta vuota dopo un errore di Piscopo. Gol sbagliato, gol subito: è proprio Piscopo a trovare la rete del vantaggio al minuto 40 con una girata al volo. Non succede più nulla fino al duplice fischio dell’arbitro Sozza: si va al riposo sul risultato di 1-2.

SECONDO TEMPO: I biancorossi segnano la terza rete al minuto 50, ancora con Piscopo che calcia al volo su invito di Dorval. La formazione di Longo va vicina alla quarta rete al minuto 60, prima con Moncini che si fa respingere la conclusione da Marietta, poi Rao tira alto. Catanzaro vicinissimo al gol al minuto 67, con Koffi che da pochi passi si fa respingere la palla da Cerofolini sulla linea di porta. Primi cambi per Longo al minuto 68: fuori Esteves e Piscopo, dentro Artioli e Mane. Ancora protagonista il portiere biancorosso con una parata su Cassandro. Moncini va vicino alla doppietta personale al minuto 75 con un colpo di testa su assist di Dorval, palla alta. Altre due sostituzioni per i galletti al minuto 78: fuori Rao e Moncini, dentro Bellomo e Cuni. Ultima sostituzione per i galletti in pieno recupero: dentro Dickmann, fuori Maggiore. I calabresi conquistano un calcio di rigore in pieno recupero per un fallo di Dickmann su Bashi: sul dischetto si presenta Koffi che stavolta non sbaglia. Finisce così Catanzaro – Bari, edizione 2025/26: allo stadio “Nicola Ceravolo” il risultato finale è 2-3. Biancorossi che si giocheranno tutto nei playout contro il Südtirol.

PAGELLE: Piscopo versione bomber. Cerofolini saracinesca

Cerofolini 7, Mantovani 6, Odenthal 6, Nikolaou 6,5, Piscopo 7 (69′ Mane 6), Esteves 5,5 (69′ Artioli 6), Maggiore 6,5 (90′ Dickmann sv), Pagano 6, Dorval 6,5, Rao 6 (78′ Bellomo sv) , Moncini 6,5 (78′ Cuni sv)

Longo: 6,5

TABELLINO:

Risultato finale: 2- 3

Marcatori: 11′ Verrenggia 23′ Moncini 40′ 50′ Piscopo 90’+4 Koffi

Ammoniti: Buglio, Piscopo

Possesso palla: 75% 25%

Tiri in porta: 6 – 3

Corner: 8 – 0

FORMAZIONI INIZIALI

CATANZARO: Marietta, Brighenti, Bashi, Verrengia, Buglio, Pompetti, Esteves G., D’Alessandro, Oudin, Rispoli, Koffi

Panchina: Pigliacelli, Borrelli, Antonini, Pacheco, Petriccione, Liberali, Nuamah, Pontisso, Alesi, Gjoka, Cassandro, Di Francesco

BARI: Cerofolini, Mantovani (c), Odenthal, Nikolaou, Piscopo, Esteves T., Maggiore, Pagano, Dorval, Rao, Moncini

Panchina: Pissardo, Gytkjaer, Bellomo, Cavuoti, Dickmann, Pucino, Mane, Stabile, De Pieri, Traore, Artioli, Çuni

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Simone Sozza della sezione di Seregno. Assistenti: Giacomo Monaco della sezione di Termoli e Glauco Zanellati della sezione di Seregno. Quarto ufficiale: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo. VAR: Matteo Gariglio (Pinerolo), coadiuvato dall’ AVAR Manuel Volpi (Arezzo).

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Foto Ssc Bari