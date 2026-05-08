Bari, marciapiedi rotti e strade allagate dopo il maltempo: le segnalazioni nel Municipio II

Le piogge delle ultime ore hanno creato diversi disagi anche in alcune zone di Bari e del Municipio II in particolare, dove si segnalano marciapiedi danneggiati e strade parzialmente allagate. In particolare, lungo via Papa Giovanni XXIII, la situazione è stata documentata con immagini che mostrano criticità legate al manto stradale e alla tenuta delle superfici pedonali.

Le condizioni meteo hanno evidenziato problemi già noti in alcuni punti della viabilità urbana, con accumuli d’acqua e tratti di pavimentazione deteriorata che hanno reso più difficoltoso il passaggio di pedoni e veicoli.

Le segnalazioni arrivano anche attraverso i canali social, dove il consigliere del Municipio II Onofrio De Giglio ha pubblicato alcune foto della zona, sottolineando le condizioni riscontrate sul posto.

Le immagini diffuse mostrano in particolare marciapiedi dissestati e tratti di strada interessati da ristagni d’acqua dopo le precipitazioni, elementi che hanno riacceso l’attenzione sulle condizioni della manutenzi﻿one urbana in alcune aree della città.