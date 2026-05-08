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Bari, tre gattini abbandonati in uno scatolone a Palese: l’appello dei veterinari per salvarli

Ora si cercano adozioni

Pubblicato da: redazione | Ven, 8 Maggio 2026 - 18:00
gatti
  • 48 sec

Tre gattini di appena quaranta giorni lasciati dentro uno scatolone e abbandonati al loro destino. È quanto denunciato sui social dall’Ambulatorio Veterinario Palese Dott.ri Piumelli-Pesce, che nelle scorse ore ha pubblicato un post accompagnato dalla foto dei piccoli recuperati e messi in sicurezza.

Nel messaggio, affidato a un tono volutamente ironico, i veterinari hanno espresso amarezza per quanto accaduto, sottolineando come i cuccioli abbiano ancora bisogno di cure e attenzioni materne. “E oggi vogliamo dire un enorme GRAZIE a chi ha pensato bene di abbandonare questi 3 gattini, questo stupendo gesto vi fa onore!”, si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell’ambulatorio.

Un episodio che riporta ancora una volta l’attenzione sul fenomeno degli abbandoni, soprattutto nel periodo primaverile, quando aumentano le cucciolate e molte strutture si trovano a gestire situazioni di emergenza. Nel messaggio social, i veterinari aggiungono anche un passaggio dal tono duro: “Insegnatelo anche ai vostri figli come sia semplice abbandonare / lasciare al proprio destino innocenti creature ancora bisognose di cure materne”.

I tre mici, due femmine e un maschietto, sono stati presi in carico e ora si cerca per loro una sistemazione stabile. L’auspicio dell’ambulatorio è che possano trovare famiglie disposte ad accoglierli e garantire loro cure e affetto.

Per eventuali adozioni è possibile contattare direttamente l’ambulatorio veterinario al numero 0805304680.﻿

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