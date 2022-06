Torna, dopo lo stop per l’emergenza pandemica, la processione di Sant’Antonio a Fesca. Si svolgerà il giorno 13 giugno in onore della festa di S. Antonio, a seguito della richiesta presentata dal Parroco della Parrocchia “Gesù di Nazareth” di Fesca.

Per ragioni di sicurezza, dalle ore 08,00 alle ore 23,00, ovvero, per il tempo necessario allo svolgimento della Festa parrocchiale di S. Antonio, è istituito il DIVIETO DI TRANSITO e FERMATA (ambo i lati) sulle seguenti pubbliche vie del Q.re Fesca-Bari: – Via Paisiello;