“Purtroppo su 1.700 km di strade comunali solo 200 km hanno la rete di fogna bianca”. A scriverlo è il sindaco di Bari Antonio Decaro, che risponde sui social network, ancora una volta, alle proteste dei cittadini per i recenti allagamenti a causa delle forti precipitazioni.

“Stiamo realizzando molti tratti di rete pluviale ma non è semplice coprire tutta la città”, aggiunge Decaro. Poi la risposta stizzita ad un’altro utente: “Si dia una risposta e provi a ricordare alcuni allagamenti di qualche anno fa che non ci sono più (via Napoli, sottovia Santa Fara, via Re David ad asempio). Da quelle zone non è passato il mago Silvan e non passerà nemmeno sui 1.500 km sprovvisti di rete pluviale. Arriveranno invece i lavori come quelli appena finanziati e aggiudicati a Carbonara, Santo spirito e San Paolo”.

